18 января 2021

В Екатеринбурге Крещенские купания прошли малолюдно. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Крещенские купания. Екатеринбург, зима, верх-исетский пруд, ночь, виз, верх-исетский металлургический завод
Наиболее близкую к центру Екатеринбурга площадку с купелями посетило в два раза меньше людей, чем в прошлом году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Крещенские купания в Екатеринбурге в этом году на фоне пандемии коронавируса прошли малолюдно. Как минимум, это было заметно по числу горожан, пришедших к купели на Верх-Исетском пруду. Годом ранее желающих окунуться было гораздо больше, передает корреспондент URA.RU.

За несколько проведенных возле купели часов у проруби одновременно собиралось не больше нескольких десятков человек. На месте как и раньше дежурили сотрудники МЧС, полиция, Росгвардия, медики, а также представители общественных организаций Россоюзспас и ВОСВОД.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ранее предложил жителям региона отказаться от купания в проруби из-за угрозы заражения коронавирусом. «В этом году уральцам лучше воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей», — написал он на своей странице в Instagram. В то же время глава региона не стал вводить никаких запретов.

Крещенские купания. Екатеринбург
За вечер 18 января купели на Верх-Исетском пруду посетило около 350 человек. И только треть из них окунулась
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Крещенские купания. Екатеринбург
Безопасность купающихся обеспечивали: спасатели, полиция, Росгвардия, медики, представители общественных организаций Россоюзспас и ВОСВОД
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Крещенские купания. Екатеринбург
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Крещенские купания. Екатеринбург
Очередей у купелей не было
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Крещенские купания. Екатеринбург
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Крещенские купания. Екатеринбург
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Крещенские купания. Екатеринбург
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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