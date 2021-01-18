Крещенские купания в Екатеринбурге в этом году на фоне пандемии коронавируса прошли малолюдно. Как минимум, это было заметно по числу горожан, пришедших к купели на Верх-Исетском пруду. Годом ранее желающих окунуться было гораздо больше, передает корреспондент URA.RU.
За несколько проведенных возле купели часов у проруби одновременно собиралось не больше нескольких десятков человек. На месте как и раньше дежурили сотрудники МЧС, полиция, Росгвардия, медики, а также представители общественных организаций Россоюзспас и ВОСВОД.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ранее предложил жителям региона отказаться от купания в проруби из-за угрозы заражения коронавирусом. «В этом году уральцам лучше воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей», — написал он на своей странице в Instagram. В то же время глава региона не стал вводить никаких запретов.
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