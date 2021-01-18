Наиболее близкую к центру Екатеринбурга площадку с купелями посетило в два раза меньше людей, чем в прошлом году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Крещенские купания в Екатеринбурге в этом году на фоне пандемии коронавируса прошли малолюдно. Как минимум, это было заметно по числу горожан, пришедших к купели на Верх-Исетском пруду. Годом ранее желающих окунуться было гораздо больше, передает корреспондент URA.RU.

За несколько проведенных возле купели часов у проруби одновременно собиралось не больше нескольких десятков человек. На месте как и раньше дежурили сотрудники МЧС, полиция, Росгвардия, медики, а также представители общественных организаций Россоюзспас и ВОСВОД.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ранее предложил жителям региона отказаться от купания в проруби из-за угрозы заражения коронавирусом. «В этом году уральцам лучше воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей», — написал он на своей странице в Instagram. В то же время глава региона не стал вводить никаких запретов.

За вечер 18 января купели на Верх-Исетском пруду посетило около 350 человек. И только треть из них окунулась Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Безопасность купающихся обеспечивали: спасатели, полиция, Росгвардия, медики, представители общественных организаций Россоюзспас и ВОСВОД Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Очередей у купелей не было Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU