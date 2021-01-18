18 января 2021

В Совфеде раскрыли, кто еще сможет выйти на пенсию раньше срока

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Валюта Российской Федерации. Екатеринбург, зарплата, мелочь, монеты, рубль, капитал, экономика, копейки, казна, финансы, вклады, капиталовложение, капиталовложения, пенсия, инвестиции, деньги, наличные, пенсии, рубли, валюта, пособие
У медиков один месяц работы с коронавирусными больными равняется трем месяцам, отметила Татьяна Кусайко Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

У медиков, работавших с инфицированными коронавирусом, появится право выйти на пенсию раньше положенного срока. Об этом заявила зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.

«Сейчас один месяц работы с коронавирусными больными равняется трем месяцам. Поэтому возможность выхода на пенсию будет пересчитана», — сказала Кусайко в интервью «Национальной службе новостей». Она добавила, что указанная категория медиков также имеет право получить льготы на покупку автомобиля стоимостью до полутора миллиона рублей. Сенатор уточнила, что в этом случае выплата может достигнуть 375 тысяч рублей.

Также медики, которые лечат инфицированных с коронавирусом, получили возможность приватизировать жилье при наличии определенного стажа, отметила Кусайко. При этом данная программа пока не получила поддержки на федеральном уровне, однако она стала популярной в российских регионах, подчеркнула сенатор.

Ранее сообщалось, что раньше положенного срока на пенсию могут выйти занятые на вредном для здоровья производстве, или те, чья деятельность связана с риском для жизни, например, летчики, плавильщики стали, лесозаготовщики, пишет «Утро.ру». Также уйти раньше на оплачиваемый заслуженный отдых в 2021 году смогут многодетные матери. Тем временем в Госдуму был внесен законопроект о начислении пенсии семьям врачей, скончавшихся из-за коронавируса, передает агентство Nation News.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...