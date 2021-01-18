В Совфеде раскрыли, кто еще сможет выйти на пенсию раньше срока

У медиков, работавших с инфицированными коронавирусом, появится право выйти на пенсию раньше положенного срока. Об этом заявила зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.
«Сейчас один месяц работы с коронавирусными больными равняется трем месяцам. Поэтому возможность выхода на пенсию будет пересчитана», — сказала Кусайко в интервью «Национальной службе новостей». Она добавила, что указанная категория медиков также имеет право получить льготы на покупку автомобиля стоимостью до полутора миллиона рублей. Сенатор уточнила, что в этом случае выплата может достигнуть 375 тысяч рублей.
Также медики, которые лечат инфицированных с коронавирусом, получили возможность приватизировать жилье при наличии определенного стажа, отметила Кусайко. При этом данная программа пока не получила поддержки на федеральном уровне, однако она стала популярной в российских регионах, подчеркнула сенатор.
Ранее сообщалось, что раньше положенного срока на пенсию могут выйти занятые на вредном для здоровья производстве, или те, чья деятельность связана с риском для жизни, например, летчики, плавильщики стали, лесозаготовщики, пишет «Утро.ру». Также уйти раньше на оплачиваемый заслуженный отдых в 2021 году смогут многодетные матери. Тем временем в Госдуму был внесен законопроект о начислении пенсии семьям врачей, скончавшихся из-за коронавируса, передает агентство Nation News.
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