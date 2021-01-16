На пенсию в 2021 году досрочно выйдут две категории россиян

Россияне могут раньше срока оказаться на пенсии, однако необходимо выполнить несколько условий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Многодетные матери и предпенсионеры, которые потеряли работу, имеют право на досрочный выход на пенсию. Соответствующие нормы заработали в России в 2021 году.

«В законодательстве есть норма по досрочному выходу на пенсию на два года раньше общеустановленного возраста для граждан предпенсионного возраста, которые были уволены по сокращению штата или из-за ликвидации предприятия, и которые не смогли трудоустроиться. Подтверждение того, что человек не может найти работу, выдает центр занятости», — пишет «Московский Комсомолец». Отмечается, что страховой стаж у мужчин должен составлять от 25 лет, а у женщин — от 20 лет.

Кроме того многодетные матери также получат право выйти на пенсию досрочно. Если женщина родила и воспитала пятерых и более детей до восьми лет, она может выйти на пенсию в 50. Мама с четырьмя детьми может уйти на отдых на четыре года раньше установленного срока, однако не ранее 55 лет. Женщины с тремя детьми могут уйти на пенсию на три года раньше положенного, но также не ранее 55 лет. Трудовой стаж во всех случаях должен насчитывать не менее 15 лет.

Право раннего выхода на пенсию может получить родитель, воспитавший ребенка до восьми лет с инвалидностью. В таком случае женщины могут выйти на пенсию в 50 лет, а мужчины в 55. У женщин трудовой стаж должен быть больше 15 лет, у мужчин больше 20.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что работающие пенсионеры могут рассчитывать на индексацию выплат в 2021 году, пишет агентство Nation News. Руководитель Центра аналитики «Сафмар» Евгений Биезбардис отметил, что россияне, чья ежемесячная пенсия дo 2019 гoда превышала 25 тысяч рублей, в этом году будут получать 30 тысяч рублей в месяц, сообщает «Национальная служба новостей». Однако экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин рассказал URA.RU, что россиянам, родившимся после 1972 года, не стоит ждать большой пенсии из-за дефицита денег в Пенсионном фонде.