СМИ: полицейского заподозрили в передаче информации Навальному

Сотрудника отдела полиции города Самары подозревают в том, что он мог предоставить информацию из базы данных «Розыск магистраль» блогеру Алексею Навальному. Против полицейского возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями.
«Старшего лейтенанта полиции проверят на то, что информация, которой он поделился с посторонним, могла касаться авиаперелетов людей, названных в журналистском расследовании об отравлении Навального сотрудниками ФСБ», — пишет РБК, ссылаясь на источник, знакомый с ходом расследования. Другой инсайдер сообщил, что накануне ареста полицейского, в Самару приезжала группа сотрудников ФСБ из центрального аппарата.
Следователи вышли на полицейского, которого подозревают в том, что он мог передавать информацию Навальному, исходя из анализа запросов, поступивших в базу данных «Розыск магистраль», сообщил источник издания. Он добавил, что в отношении еще одного сотрудника отдела полиции № 6 по Самарскому району города проводится служебная проверка.
«Розыск магистраль» — это база структуры МВД, которая содержит информацию о всех поездках рейсовыми видами транспорта. Благодаря этой системе силовики могут узнать, когда и откуда отправился пассажир и куда прибыл. Сотрудники полиции могут получить эти данные, воспользовавшись персональным логином и паролем.
Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Его доставили в одну из омских больниц, а позже перевезли в немецкую клинику. 17 января он вернулся в Россию. В аэропорту Шереметьево блогера задержали. 18 января судья Химкинского городского суда заключила Алексея Навального под стражу на 30 суток, пишет RT. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш рассказала, что его отправят в СИЗО №1, более известное как «Матросская тишина», пишет «Федеральное агентство новостей».
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