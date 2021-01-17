Алексей Навальный вылетел в Москву вместе с женой (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Блогер Алексей Навальный летит в Москву из Берлина в сопровождении десятков журналистов. Представители СМИ окружили Навального сразу, как он вошел на борт. Самолет уже вылетел в Москву.

«Я надеюсь, что мы с вами долетим», — цитирует обращение Навального к журналистам telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». Из трансляции, которую ведет в интернете телеканал «Дождь», следует, что на самолете летят десятки сотрудников прессы. Они задают Навальному вопросы о возможном аресте и дальнейших расследованиях. Сам Навальный попросил всех пассажиров сесть на свои места.

Навальный не заходил в здание аэропорта Берлина. К самолету россиянина с женой привез автомобиль Audi в сопровождении полиции, сообщает телеграм-канал Mash. Регистрацию за Навального прошли сотрудники правоохранительных органов Германии — по данным СМИ, паспорта блогера и его жены принесли сотрудникам аэропорта в черном ящике.

Алексей Навальный объявил о возвращении в Россию несколько дней назад. Политологи высказывали разные предположения о причинах такого решения. В Германии он проходил лечение и реабилитацию. В Берлин Навального доставили в конце августа — он находился в коме.

Алексея Навального окружили журналисты в самолете Скрин: телеканал «Дождь»