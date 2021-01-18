Ходорковский рассказал, как его пытались зарезать в СИЗО

Экс-глава компании ЮКОС, бывший осужденный олигарх Михаил Ходорковский рассказал, что когда он находился в СИЗО, его пытались убить. По его словам, на него было совершенно нападение с ножом.
«Меня в СИЗО только один раз ножом ночью били. Промазал пацанчик. Не желаю никому ни разу», — написал Ходорковский в своем Twitter. Он напомнил, что провел в СИЗО №1 Москвы («Матросская тишина») четыре года, и еще два — в читинском следственном изоляторе. По его мнению, в этих пенитенциарных заведениях могут убить.
Ранее сообщалось, что в «Матросскую тишину» был доставлен блогер Алексей Навальный. Его арестовали на 30 суток после того, как он прибыл в Россию из Германии, пишет RT. Вопрос о замене условного срока на реальный Навальному в рамках дела «Ив Роше» будет рассмотрен 29 января, передает агентство Nation News.
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