Арестованного Навального доставили в «Матросскую тишину»

Арестованного по возвращении в Россию блогера Алексея Навального доставили в СИЗО «Матросская Тишина». Об этом сообщил юрист ФБК Владлен Лось.
«Навальный отправляется в СИЗО „Матросская тишина“. Звонить оттуда нельзя. Встречи только с адвокатом», — написал он в Twitter. В спецблоке блогер проведет 30 суток. Также стало известно, что заседание, на котором будет решаться вопрос о замене уголовного срока блогеру реальным, пройдет не 29 января, как сообщалось ранее, а 2 февраля, уточняет издание «Подъем».
Сотрудники оперативного управления ФСИН задержали Алексея Навального в аэропорту Шереметьево 17 января, сразу после его возвращения из Германии. В документах ведомства уточняется, что поводом для ареста стало то, что условно осужденный Навальный не отмечался по делу «Ив Роше». За нарушения испытательного срока с декабря 2020 года блогер находился в федеральном розыске.
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