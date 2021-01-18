Арестованного Навального доставили в «Матросскую тишину»

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Алексей Навальный встретился с волонтерами своего штаба, выступил на митинге против Томинского ГОК и провел пресс-конференцию для журналистов. Челябинск, навальный алексей
В СИЗО Алексей Навальный проведет 30 суток Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Дело Алексея Навального

Арестованного по возвращении в Россию блогера Алексея Навального доставили в СИЗО «Матросская Тишина». Об этом сообщил юрист ФБК Владлен Лось.

«Навальный отправляется в СИЗО „Матросская тишина“. Звонить оттуда нельзя. Встречи только с адвокатом», — написал он в Twitter. В спецблоке блогер проведет 30 суток. Также стало известно, что заседание, на котором будет решаться вопрос о замене уголовного срока блогеру реальным, пройдет не 29 января, как сообщалось ранее, а 2 февраля, уточняет издание «Подъем».

Сотрудники оперативного управления ФСИН задержали Алексея Навального в аэропорту Шереметьево 17 января, сразу после его возвращения из Германии. В документах ведомства уточняется, что поводом для ареста стало то, что условно осужденный Навальный не отмечался по делу «Ив Роше». За нарушения испытательного срока с декабря 2020 года блогер находился в федеральном розыске.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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