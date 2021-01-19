В России за минувшие сутки число случаев заражения коронавирусом сократилось до 21 734, что на 1 123 случая меньше, чем днем ранее. Об этом свидетельствуют данные федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
«За последние сутки в России выявлено 21 734 случая COVID-19 в 85 регионах», — говорится в сообщении. Жертвами инфекции стали 586 человек, вылечиться смогли 23 262 пациента. Всего с начала пандемии с коронавирусом столкнулись 3 612 800 россиян. Из них 66 623 умерли, 3 002 026 человек победили инфекцию.
Лидерам по числу новых зараженных стал Санкт-Петербург с 3 281 зараженным. Второе место досталось Москве. Там сегодня выявили 3 115 новых случаев, Следом идет Московская область (+1 072).
Среди регионов УрФО первое место остается за Свердловской областью (378). В Челябинской области выявлено 302 новых случая. В Пермском крае обнаружено 297 новых зараженных, в ХМАО (+219). В Тюменской области вирусом за сутки заразились167 человек, в ЯНАО 115. В Курганской области обнаружили 111 заболевших.
Согласно прогнозу замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, ближе к лету показатели заболеваемости коронавируса в России могут достигнуть прошлогоднего минимума или стать еще ниже. Специалисты Оксфордского университета выявили основные признаки, которые говорят о том, что человек уже переболел коронавирусом, пишут «Невские новости». Среди них оказались спазмы в верхней части живота, диарея, беспричинная усталость и конъюнктивит.
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