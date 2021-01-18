Американцы на МКС поделились с российскими космонавтами едой

На борту Международной космической станции (МКС) американские астронавты поделились провизией с российскими космонавтами. У россиян не было еды из-за переноса запуска грузового корабля «Прогресс».
О факте передачи еды российским космонавтам стало известно благодаря переговорам экипажа МКС с Землей, транслируемых NASA. «Получили от американской стороны, точное количество сейчас не помню, по-моему, 13 контейнеров с рационами питания», — сказал космонавт Сергей Рыжиков специалисту подмосковного Центра управления полетами. Старт корабля «Прогресс» запланирован на 15 февраля.
Заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев объяснил, что из-за переноса старта «Прогресса», российская сторона предложила американцам доставить на МКС свои продукты питания. «Когда был поставлен вопрос о том, чтобы доставить на американском корабле наши рационы, американцы сказали, что у нас достаточно большой запас продуктов… Они сказали, что пусть космонавты используют наши продукты», — приводит слова Агуреева РИА «Новости».
На данный момент на МКС находятся семь человек. Среди них российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уолкер и японец Соити Ногути.
Ранее российский космонавт, герой России Олег Котов и его коллега, биолог Сергей Рязанский рассказали, как на МКС встречают Новый год. По их словам, на станции ставят елку и дарят друг другу подарки.
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