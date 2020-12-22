В NASA проигнорировали требование Рогозина отменить санкции

Рогозин написал письмо главе NASA Джиму Брайденстайну Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин потребовал от США немедленно отменить санкции в отношении предприятий «Роскосмоса» и считать их недоразумением. Он направил письмо главе NASA Джиму Брайденстайну, однако NASA оставили обращение без ответа. Ранее стало известно, что администрация Дональда Трампа подготовила черновой вариант санкционного списка, куда входит и «Роскосмос».

«Учитывая изложенное, прошу вас подтвердить данную информацию и в случае ее достоверности сообщить о планируемых действиях, которые NASA будет предпринимать в целях предотвращения срывов сроков в работе МКС », — цитирует письмо Рогозина РИА «Новости».

Ранее специалисты подмосковного Центра управления полетами обратились к экипажу Международной космической станции (МКС) с просьбой помочь выявить еще одно место утечки воздуха в российском модуле «Звезда». Об этом стало известно из переговоров космонавтов с Землей. Трансляцию разговора вела NASA.