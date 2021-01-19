В социальных сетях считают, что нужно было запрещать перелеты в другие страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова сообщила, что британский штамм коронавируса к весне может стать самым распространенным вариантом этой инфекции в России. В социальных сетях такой исход объяснили поздно закрытыми границами с другими странами.

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Некоторые пользователи социальных сетей боятся британского штамма и переживают за здоровье детей. Они отмечают, что дети в меньшей степени пользуются средствами индивидуальной защиты.

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