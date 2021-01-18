Курганский перевозчик продает новый автобус на Avito

Перевозчик продает в Кургане ПАЗ Vector Next Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане представитель городского перевозчика продает новый автобус. Данное объявление опубликовано на сайте объявлений Avito.

«Продается городской автобус Паз Вектор некст Доступная среда. (ПАЗ Vector Next) 320435-04. <…> Абсолютно новый автобус», — указано в объявлении. Автобус 2018 года продается за 3,1 млн рублей.

По адресу, указанному в объявлении, находится компания ООО «Транссервис», которая занимается пассажирскими перевозками в Кургане. Автор объявления объяснил URA.RU причину продажи отсутствием рентабельности. Он подтвердил, что является представителем «Транссервиса». Осенью 2020 года этот перевозчик презентовал в городе новые автобусы, однако автор объявления ответил, что данный автобус не относится к той партии.

В прошлом году правительство Москвы передало мэрии Кургана 20 автобусов марки ЛиАЗ. В декабре перевозчики взяли в аренду 18 автобусов.

25 августа 2020 года губернатор Курганской области Вадим Шумков объявил о транспортной реформе. По его словам, с 2021 года в городе смогут работать только автобусы подходящего внешнего вида и года выпуска.