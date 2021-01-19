В Екатеринбурге останавливается вакцинация от коронавируса

В екатеринбургских больницах заканчивается или уже закончился «Спутник V» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге по состоянию на 18 января почти закончилась вакцина от коронавируса «Спутник V». Об этом стало известно URA.RU по результатам обзвона городских больниц, прием заявок осуществляется пока лишь в двух из них.

«В нашей больнице осталось принять на вакцинацию около 100 человек», — уточнил собеседник URA.RU в ГКБ №7. Как удалось выяснить, примерно столько же доз вакцины осталось в ГКБ № 23. В других медучреждениях Екатеринбурга прививочная кампания остановлена из-за отсутствия вакцины.

Вакцинация проводилась в городских больницах № 1, 2, 3, 6, 14, 20, 23 и 24. В эти медучреждения, включая упомянутые выше, в конце 2020 года завезли в общей сложности около 7000 доз «Спутник V». Сейчас остатков хватит всего на пару дней. За пределами Екатеринбурга доз вакцины больше — около 1500 доз. При этом источник URA.RU в медицинской среде уточнил, что ожидается партия вакцины — около 20 тысяч доз, но сроки поставки не известны.

В региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом URA.RU подтвердили факт ограниченного числа доз вакцины. «Массовая вакцинация в Свердловской области стартовала пару недель назад и только набирает свои обороты. На сегодняшний день привито более 13 тысяч уральцев. В регионе 27 прививочных кабинетов, где работают с вакциной „Спутник V“. Часть из них на сегодняшний день действительно уже освоили поступившее к ним число доз. В настоящий момент Свердловская область ожидает очередную крупную партию», — уточнили там.

В Свердловской области на 18 января с начала пандемии выявлено 65 592 случая заражения COVID-19. За это время из больниц региона выписано 58 034 пациента и зарегистрировано 1 821 случай смерти.