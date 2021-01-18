Тюменские театры грубо нарушают требования карантина

Режим повышенной готовности в Тюменской области действует до 28 февраля Фото: Илья Московец © URA.RU

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Несмотря на режим повышенной готовности, который подразумевает запрет на проведение массовых мероприятий, в учреждениях культуры Тюменской области продолжают проходить концерты и спектакли. В афише, опубликованной на официальном сайте местного концертно-театрального объединения, числятся десятки запланированных мероприятий.

«В ближайшее время в Тюменской филармонии состоятся музыкальные мероприятия „Волшебная флейта“, „Шостакович, Мясковский, Мосолов“, „Бортнянский. Камерата Сибири“ и другие. В ДК „Нефтяник“ — спектакль „Близкие люди“, концерт Клары Новиковой, праздничный концерт Эдуарда Изместьева и сольный standup концерт Алексея Щербакова», — указано на официальном сайте ТКТО.

Источник агентства, знакомый с ситуацией, пояснил агентству, что формально в учреждениях культуры соблюдаются требования карантина: масочный режим и социальная дистанция. «Фактически, никто в театрах и домах культуры за этим не следит. Рассадка „через кресло“ тоже не работает: люди во время спектаклей и концертов рассаживаются, как им удобнее. То есть, по большому счету, это и есть массовые мероприятия, проведение которых, по идее, режимом повышенной готовности запрещено», — отметил URA.RU собеседник на условиях анонимности.

В Тюменское концертно-театральное объединение направлен письменный запрос. Аналогичный запрос направлен в региональный оперативный штаб. Ранее агентство писало о том, что режим повышенной готовности в Тюменской области действует до 28 февраля.