18 января 2021

Экс-мэру челябинского города озвучат приговор

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Заседание правительства. Челябинск, ковригин сергей
Сергею Ковригину озвучат приговор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Арест мэра Чебаркуля Сергея Ковригина

Приговор экс-мэру Чебаркуля Сергею Ковригину будет вынесен 20 января. Последнее слова подсудимого было ему предоставлено на заседании 18 января, сообщили URA.RU в пресс-службе Чебаркульского городского суда.

«Судья после последнего слова подсудимого удалился в совещательную комнату. Приговор будет озвучен 20 января в 14-00», — заявили URA.RU в пресс-службе суда.

В данный момент он находится под подпиской о невыезде. Он провел под домашним арестом более одного года. Гособвинение запросило для Ковригина 10 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима по совокупности преступлений и штраф на сумму свыше миллиона рублей.

Ковригин обвиняется в превышении должностных полномочий, злоупотреблении должностными обязанностями и получении взятки. Своей вины он не признает. По версии следствия, он получил деньги от предпринимателя Евгения Бородина за вывод муниципальных сетей водоснабжения и канализации в состав ООО «Чебаркульское предприятие водоснабжения» и ООО «Чебаркульское предприятие канализации». Общаться с прессой экс-мэру запрещено.

Ковригин руководил мэрией Чебаркуля с осени 2015 года. Он был задержан 1 марта 2019 года и отстранен от работы. В отставку он подавать не стал, его полномочия истекли в декабре 2019 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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