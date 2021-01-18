Школьникам ЯНАО разрешили учиться дистанционно из-за морозов

Актированные дни уже затронули учащихся младших и средних классов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Холодная погода стала причиной того, что в ряде населенных пунктов ЯНАО школьникам рекомендовано оставаться дома. С соответствующим предупреждениями 19 января выступили представители местных властей.

«В связи с температурным режимом нахождение детей с 1 по 7 класс на улице не рекомендуется и не безопасно», — сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба Ноябрьска. По оперативной информации утром в городе было -37 градусов С при ветре 3 м/с.

Согласно действующему графику актировок дома также могут оставаться школьники с 1 по 4 класс в Муравленко, где с утра, по данным сервиса Яндекс.Погода было -32 градуса С при ветре в 4,7 м/с. В Губкинском это касается учащихся 1 — 6 классов (-38 градусов С, ветер 2,4 м/с), в Тарко-Сале актировки коснулись школьников 1 — 9 классов (-40 градусов С, ветер 1,7 м/с).

В ближайшие дни улучшения погодных условий в регионе не ожидается. По данным Обь-Иртышского УГМС, в ряде районов ЯНАО температура воздуха понизится до -49 градусов С, местами порывы ветра будут достигать 16 м/с.

При этом уроки в школах автономного округа в дни с неблагоприятными погодными условиями не отменяются. Окончательное решение, отправлять ребенка в школу или оставить дома, остается за родителями.

Ранее резкое похолодание в регионе парализовало работу аэропорта Нового Уренгоя. Автомобилистам было рекомендовано без особой необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов.