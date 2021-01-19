В Госдуме заявили о необходимости введения ковид-паспортов

Базы данных ковид-паспортов должны быть надежно защищены, сказал Дмитрий Морозов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России необходимо ввести ковид-паспорта со строгим контролем доступа к персональным данным и медицинской информации. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

«Сейчас поднимается тема, например, COVID-паспортов, и дело это очень важное и нужное. Но нужно понимать, кем и как подобная информация может быть использована», — приводит слова Морозова «Интерфакс». Он подчеркнул, что эта информация в ковид-паспортах может быть востребована для медицинских специалистов, санэпидслужбы и других организаций для принятия управленческих решений.

По словам депутата Госдумы, большие данные помогут системе здравоохранения лучше контролировать и анализировать ситуацию с коронавирусом в стране. Однако, отметил Морозов, необходимо отдельно продумать вопросы защиты персональных данных и защиту информационных систем.

Ранее сообщалось, что власти Башкирии с понедельника запускают проект «Антиковидный паспорт». Как сообщил глава республики Радий Хабиров, владельцы ковид-паспортов смогут не соблюдать карантин, передает агентство Nation News. При этом иммунолог Валерий Черешнев считает, что данная мера преждевременна и не принесет никакой пользы.