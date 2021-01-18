В Тюмени после трагедии выявили незаконный дом престарелых

Пожилых постояльцев незаконного пансионата передали родственникам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени прекращена незаконная деятельность частного дома престарелых. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Пансионат для пожилых работал в Восточном округе Тюмени.

«Прокуратура Ленинского округа Тюмени совместно с полицией, МЧС, региональными департаментами здравоохранения и социального развития выявила факт незаконного оказания услуг по уходу за пожилыми людьми в частном двухэтажном жилом доме по улице Широтной», — сообщает пресс-служба прокуратуры по Тюменской области. В пансионате нашли множественные нарушения пожарной безопасности.

Так, в коттедже нет пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей. Деревянный чердак не обработан огнезащитным составом. Нет второго эвакуационного выхода со второго этажа, знаков пожарной безопасности, и так далее.

На владелицу пансионата завели административное дело за предпринимательскую деятельность без регистрации. Также прокуратура инициировала проверку по уголовное статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Дом престарелых закрыли, пожилых постояльцев передали родственникам.

Ранее URA.RU сообщало, что проверки социальных организаций в регионе начались после пожара в пансионате в поселке Боровский. Тогда в неофициальном доме престарелых погибли семь постояльцев.