Полпред УрФО Владимир Якушев обсудил с депутатом Госдумы Александром Ильтяковым его вероятное назначение на пост лидера курганских единороссов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Во время рабочей поездки полпреда УрФО Владимира Якушева в Курган впервые публично прозвучала информация о возможной замене главы реготделения партии «Единая Россия». У претендента на пост — депутата Госдумы Александра Ильтякова спросили мнение о его готовности возглавить курганское отделение. Информация URA.RU стала известна от инсайдера, Ильтяков ее подтвердил.

Закрытая встреча некоторых курганских политиков состоялась накануне. «Кандидатура Ильтякова была названа в числе претендентов на пост главы областного ЕР. Якушев не возражал против этого», — пояснил источник. Он отметил, что окончательного официального решения пока нет, все в стадии обсуждения. Но документы на назначение Ильтякова уже готовятся.

Депутат Госдумы в разговоре с URA.RU отметил, что разговор действительно состоялся. «Было озвучено, что есть такое мнение, как вы относитесь к этому. Я сказал, что этой работы не знаю и иллюзий никаких не испытываю. Любая цель должна выполнятся со 100% отдачей. Это единственное, что ответил», — пояснил Ильтяков.

Секретарь регионального отделения ЕР Евгений Кафеев сказал, что пока распоряжений о замене лидера не было. «Работаю в обычном режиме», — подчеркнул Кафеев. В пресс-службе партии «Единая Россия» в Москве агентству прокомментировали, что никаких решений не принималось.

В Кургане заговорили о новом претенденте на пост секретаря реготделения партии «Единая Россия». Им может стать депутат Госдумы от региона Александр Ильтяков, который третий раз пойдет на выборы в Госдуму. Ранее вероятным кандидатом на руководящий пост называли сенатора от Курганской области Сергея Муратова.