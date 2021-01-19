В Кремле оценили новые санкции против «Северного потока—2»

Дмитрий Песков подчеркнул, что власти РФ анализируют ситуацию вокруг строительства «Северного потока — 2» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Новые санкции против строящегося газопровода «Северный поток — 2» являются незаконным давлением со стороны США. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Международный проект [„Северный поток — 2“] продолжает сталкиваться с грубым, незаконным давлением со стороны США», — рассказал Песков во время конференц-колла. По его словам, США вводит санкции против тех, кто причастен к строительству газопровода.

Песков подчеркнул, что власти РФ анализируют ситуацию вокруг строительства газопровода. Они намерены завершить проект, несмотря на давление Запада.

Ранее в компании «Газпром» заявили, что строительство «Северного потока — 2» может быть приостановлено. Также там не исключили полной остановки проекта, передает телеканал 360. Это связано с санкциями США против российского судна-трубоукладчика «Фортуна».