Роспотребнадзор заявил об эффективности «ЭпиВакКороны» в 100%

Вакцина «ЭпиВакКорона» в ходе второго этапа испытаний показала эффективность 100% Фото: Александр Елизаров © URA.RU

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Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским центром «Вектор», показала эффективность 100%. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Иммунологическая эффективность вакцины „Эпиваккорона“ составляет 100%», — передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства. Отмечается, что для испытания для оценки эффективности препарата проводились в два этапа.

Вакцина прошла регистрацию в октябре. Два этапа испытаний уже завершены, а в третьем участвуют 40 тысяч добровольцев, среди которых есть пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями. Массовое производство препарата стартует в феврале этого года.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что прививаться от коронавируса необходимо, несмотря на возможные побочные эффекты от введения препарата. Россиян вакцинируют препаратом «Спутник V». В феврале пройдет регистрация третьей вакцины от коронавируса, произведенной Центром имени Чумкова, передает телеканал 360.