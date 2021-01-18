18 января 2021

Ученый: нужно делать прививку от COVID, несмотря на осложнения

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Вакцина от коронавируса не опаснее других прививок Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Ставить прививку от коронавируса необходимо, несмотря на данные о побочных эффектах. Таким мнением поделилась профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

«Надо обязательно привиться, потому что вакцина дает защиту в гораздо большей степени, чем угрожает вашей жизни», — сказала Баранова. По ее словам, побочных эффектов не больше, чем у любой другой прививки, пишет РИА «Новости».

После вакцинации препаратом американской компании Pfizer, у людей стали проявляться различные осложнения. Речь идет о жаре, недомогании, параличе, сильных неврологических и анафилактических реакциях, заражении коронавирусом, передает телеканал 360. Также были случаи с летальным исходом. В России с 18 января стартовала массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Все желающие смогут поставить себе один из зарегистрированных отечественных препаратов — «Спутник V» или «Эпиваккорона». Записаться на процедуру можно в поликлиниках или пунктах вакцинации.

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© Служба новостей «URA.RU»
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