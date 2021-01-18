В Тюменской области обе прививки от коронавируса получили всего 869 человек Фото: фото: ГУП Формация, Оперативный штаб по предупреждению и распространению коронавируса СО

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области закончилась вакцина от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба региона. Имеющиеся дозы использованы, новых пока не подвезли.

«На сегодняшнее утро в регион всего поступило 5 542 дозы вакцины „Спутник V“. Из них в ходе массовой вакцинации декретированных групп вакцинировано 4656 человек. Оба этапа вакцинации прошли 869 жителей региона», — сообщили URA.RU в оперативном штабе по Тюменской области.

Вакцинация «Спутником» проходит в два этапа. Следовательно, на 869 человек ушло 1 738 доз. Остальные 3 787 человек получили по одному уколу. Таким образом, в наличии в регионе осталось порядка 17 вакцин от коронавируса.

«Мы рассчитываем, что в течение января и до конца февраля в регион поступит еще 68 000 доз вакцины. Как только будет получено достаточное количество вакцины, будет возможность электронной записи и медорганизации будут готовы проводить массовую вакцинацию», — ранее сообщали в оперативном штабе региона. Пока в Тюменскую область не поступило новых партий «Спутника».

Ранее URA.RU писало, что вакцина заканчивается и в других регионах Урала. В частности, в Челябинской области и Екатеринбурге.