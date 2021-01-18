В Тюменской области закончилась вакцина от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба региона. Имеющиеся дозы использованы, новых пока не подвезли.
«На сегодняшнее утро в регион всего поступило 5 542 дозы вакцины „Спутник V“. Из них в ходе массовой вакцинации декретированных групп вакцинировано 4656 человек. Оба этапа вакцинации прошли 869 жителей региона», — сообщили URA.RU в оперативном штабе по Тюменской области.
Вакцинация «Спутником» проходит в два этапа. Следовательно, на 869 человек ушло 1 738 доз. Остальные 3 787 человек получили по одному уколу. Таким образом, в наличии в регионе осталось порядка 17 вакцин от коронавируса.
«Мы рассчитываем, что в течение января и до конца февраля в регион поступит еще 68 000 доз вакцины. Как только будет получено достаточное количество вакцины, будет возможность электронной записи и медорганизации будут готовы проводить массовую вакцинацию», — ранее сообщали в оперативном штабе региона. Пока в Тюменскую область не поступило новых партий «Спутника».
Ранее URA.RU писало, что вакцина заканчивается и в других регионах Урала. В частности, в Челябинской области и Екатеринбурге.
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