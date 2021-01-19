Глава КПРФ в ХМАО закрывает глаза на воровство партийной кассы

Члены КПРФ обвинили главу окружного комитета партии Алексея Савинцева в пособничестве при воровстве партийных денег первым секретарем КПРФ в Урае Дмитрием Зеленским. Об этом URA.RU рассказал бывший второй секретарь КПРФ в Урае Павел Вербицкий, которого исключили после открытого заявления.
«На собрании я открыто заявлял, что первый секретарь КПРФ Урая присвоил партийные деньги, почему его покрывают? Уже были результаты проверки контрольно-ревизионной комиссии (КРК), но Савинцев этого как будто не слышал», — говорит Вербицкий.
После этого конфликта Вербицкого исключили из партии из-за «ущерба репутации», а Зеленский получил строгий выговор, несмотря на результаты проверки. «Финансовый отчет и объяснения по израсходованию денежных средств он не предоставил. Куда и зачем расходовались денежные средства партии он не пояснил», — говорится в отчете контрольно-ревизионной комиссии.
Источник во фракции КПРФ рассказал корреспонденту URA.RU, что Савинцев намеренно закрывает глаза на этот конфликт. «Зеленский является делегатом и будет голосовать в предстоящих выборах, поэтому бюро не исключает его из партии, ведь очевидно, что он отдаст свой голос за Савинцева. Сейчас многих не устраивает его нахождение у власти», — говорит источник. Члены партии КПРФ в Урае написали письмо председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, однако никакого ответа от центрального комитета не последовало. Сам Савинцев комментировать ситуацию не стал.
Ранее URA.RU писало, что коммунисты хотят сменить лидера КПРФ в ХМАО Алексея Савинцева. О недоверии его методам работы в муниципалитетах заявили коммунисты из Сургута и Нижневартовска.
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