Названы полномочия первого зама свердловского губернатора

Александр Высокинский получит важные полномочия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уточнил функционал своего первого заместителя. Соответствующий документ появился на портале правовой информации.

Первый заместитель, согласно документу, курирует министерства АПК, промышленности, природных ресурсов, инвестиционные проекты. Также первый заместитель заменяет губернатора Свердловской области во время его отсутствия. Отмечается также, что на время отсутствия первого зама его обязанности выполняет вице-губернатор Сергей Бидонько. Документ также уточняет полномочия заместителя губернатора Олега Чемезова.

26 января, как ожидается, заксобрание Свердловской области утвердит на должности первого заместителя губернатора экс-мэра Екатеринбурга Александра Высокинского. Также была информация, что в региональном правительстве может появиться еще один первый зам губернатора. Кандидатом на этот прост называли мэра Каменска-Уральского Алексея Шмыкова, однако накануне он внес документы на новый срок руководства городом.