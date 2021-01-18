В Челябинске нашли замену политику, ставшему замминистра

Тамара Телелюева может получить мандат депутата гордумы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутатом городской думы Челябинска от Центрального райсовета областного центра вместо Дмитрия Тарасова, который перешел на работу в правительство региона, может стать директор школы 127 Тамара Телелюева. Ее кандидатуру 19 января предложил местный политсовет «Единой России», сообщил URA.RU секретарь политсовета, спикер гордумы Андрей Шмидт.

«Тамара Николаевна работает в райсовете второй созыв. Ее очень уважают коллеги. Она руководит 127 коррекционной школой Челябинска, где учатся дети с ослабленным зрением, — пояснил URA.RU Шмидт. — Ее кандидатуру еще должны утвердить кадровая комиссия партии и региональный президиум ЕР».

Если ее кандидатуру согласуют, то 26 января перед сессией райсовета вопрос вынесут на заседание фракции ЕР. ЕР составляет абсолютное большинство, поэтому проблем с голосованием быть не должно.

Место в думе от Центрального райсовета стало вакантным после того, как действующий депутат, вице-спикер гордумы Дмитрий Тарасов сдал мандат и перешел на работу в правительство региона. Он стал и. о. первым замминистра здравоохранения региона.

Источник URA.RU сообщил, что на место Тарасова в думе претендовали Владимир Павленков и Александр Надеин. «Но было принято решение внести в думу Телелюеву как представителя сферы образования», — сообщил URA.RU источник в райсовете.