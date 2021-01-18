В ЯНАО начинается массовая вакцинация от коронавируса

В Ноябрьске начали предварительно записывать всех желающих на прививку против коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ноябрьске начали предварительно записывать всех желающих на прививку против коронавируса. Об этом сообщается на сайте Ноябрьской центральной городской больницы.

«На данном этапе в округе организована телефонная и электронная запись на вакцинацию среди групп повышенного риска. Пункты вакцинации будут действовать на базе государственных медучреждений, в данный момент развернуто 10 прививочных кабинетов в 9 муниципалитетах. Также для удобства и комфорта жителей округа проводится организационная работа по открытию мобильных пунктов вакцинации, в том числе на крупных предприятиях», — рассказали URA.RU в пресс-службе департамента здравоохранения ЯНАО.

Все эти меры позволяют расширять список вакцинируемых граждан. Когда точно на Ямал поставят новую партию вакцины — пока неизвестно: «Поставка иммунобиологических препаратов осуществляется на федеральном уровне и зависит от распределения по субъектам РФ», — уточнили в профильном департаменте.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Ноябрьске начали вакцинировать людей старше 60. Также в ближайшие два месяца на Ямал поступит второй российский препарата от коронавируса «ЭпиВакКорона».