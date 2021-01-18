У всех горок и ледовых городков будут проверять документацию и соответствие техрегламенту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следующей зимой горки и ледовые городки будут проверять на соответствие с требованиями обязательного техрегламента и наличие документации, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. Нововведение можно было бы уже опробовать Ямальском районе — там подрядчик до сих пор не построил заказанный властями новогодний объект.

«Уже к следующему Новому году горки будут проверять на соответствие с требованиями обязательного технического регламента, наличие разрешительной документации. К нарушителям будут применяться меры административного воздействия», — говорится в сообщении представителей окружного правительства. Обязанность проверок будет возложена на службу технадзора ЯНАО.

Перед новогодними праздниками ледяные горки уже проверялись «во всех муниципальных образованиях». Однако кое-где подрядчики до сих пор не исполнили обязательства.

Так, в Яр-Сале Ямальского района ледовый городок планируют сдать лишь к концу января. По информации местных властей, до Нового года подрядчик выполнил работу всего на 20% и активизировался лишь после новогодних каникул — когда получил официальную претензию.

При этом глава поселка Александр Дьячков считает: городок будет востребован, даже если праздники прошли. «За неделю его закончат. Городок все равно актуален, 2-3 месяца постоит в любом случае, зима на Ямале длинная», — приводит N24 слова мэра.

Задержку власти собираются решать в судебном порядке — полной стоимости подрядчику выплачивать не станут. В прежние годы, по информации открытых источников, городок в Яр-Сале обходился бюджету от 2,4 млн рублей до 2,9 млн рублей.