Банк «Кольцо Урала» обыскали по делу генерала МВД Трифонова

Первый обыск в «Кольцо Урала» был осенью 2020 года перед арестом бывшего начальника УМВД Екатеринбурга Игоря Трифонова Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге в офисе банка «Кольцо Урала», принадлежащий УГМК, прошли обыски. По данным источника URA.RU, следственные действия в очередной раз были связаны с взяткой, вменяемой следственным управлением №4 СК России бывшему шефу УВД Екатеринбурга, генералу Игорю Трифонову.

«Обыск прошел во вторник, 19 декабря. Действия силовиков можно квалифицировать как выемки документов», — сообщил URA.RU информированный источник. По его словам, это очередной этап затяжного следствия по ряду дел, связанных как с высокопоставленными полицейскими, так и бывшими сотрудниками банка.

Источник полагает, что следователей интересовали документы, относящиеся к уголовному делу Игоря Трифонова. Последний был арестован осенью 2020 года в Подмосковье по обвинению в получении взятки в 7,5 млн рублей. По версии следствия деньги были получены от бывшего директора «Кольца Урала» Олега Коноплева за возбуждение уголовного дела. Оно должно было прикрыть сомнительную сделку по выдаче кредита юридическому лицу, связанному с компанией «Форес». По имеющимся данным, обыск был и в доме директора по корпоративным отношениям и социальным проектам УГМК Олега Мелюхова. Последнего называли модератором упомянутой сделки.

В «Форес» и пресс-службе «УГМК» от комментариев по ситуации отказываются. Адвокат Трифонова Алан Гамазов сомневается, что выемки в банке могут дать какую-то доказательную базу по делу о взятке, якобы полученную генералом в 2015 году. Комментариев от следственного управления № 4 СК России пока не поступало.