Топ-менеджер компании опасается, что может стать фигурантом уголовного дела после опроса Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Директор по корпоративным отношениям и социальным проектам УГМК Олег Мелюхов избегает опроса в четвертом следственном управлении Следственного комитета России по уголовному делу бывшего главы управления МВД Екатеринбурга Игоря Трифонова. Об этом сообщил источник URA.RU, знакомый с деталями дела.

«По разным данным, Мелюхов мог быть модератором сделки по делу с банком „Кольцо Урала“. Из-за этого его больше месяца вызывают на опрос в Следственный комитет, но сотрудники не могут его найти. Он просто игнорирует приглашения на беседу. Топ-менеджер, опасаясь, что после опроса станет фигурантом уголовного дела, ссылаясь на коронавирус и другие причины — просто не приходит к следователям. При этом сами специалисты фиксируют, что он спокойно летает по делам в Москву», — уточнил собеседник.

Представители четвертого следственного управления Следственного комитета России в беседе с URA.RU не подтвердили и не опровергли информацию. «По уголовным делам, которые находятся в производстве, комментариев не даем. Существует тайна следствия», — уточнили там. В пресс-службе УГМК от комментариев по теме отказались.

Генерал-майор Трифонов обвиняется во взятке в крупном размере. Сперва показания на него дал экс-начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Екатеринбурга Эдуард Воронин. Полицейский рассказал о возбуждении уголовного дела за взятку в 10 млн рублей в интересах банка «Кольцо Урала». Посредником в передаче денег, по версии следствия, выступил бывший сотрудник службы безопасности этого банка Александр Куба, отбывающий срок за вымогательство в ИК-13 Нижнего Тагила. После его показаний Трифонов и экс-зампредседателя правления банка «Кольцо Урала» Олег Коноплев были задержаны и арестованы.