Назим Мусаев оказался в центре коррупционных схем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В руках оперативников свердловского управления ФСБ оказался свидетель, готовый дать показания на экс-начальника УМВД Екатеринбурга генерал-майора Игоря Трифонова. По данным источника URA.RU им является Назим Мусаев, задержанный 15 октября 2020 года за организацию убийства двух и более человек. Чтобы облегчить свою вину, задержанный пошел на сделку с правосудием.

«Мусаев задержан за покушение на убийство конкурирующего предпринимателя из Тавды Турала Мустафаева, которого летом 2019 года вывезли в лес, расстреляли и отрезали ухо, чтобы показать заказчику. Но Мустафаев выжил, а Мусаев по показаниям [осужденного за взятку начальника ОЭБ и ПК УВД Екатеринбурга Эдуарда] Воронина оказался в поле зрения оперативников УФСБ», — сообщил источник URA.RU. По его словам, Мусаев, будучи инвалидом-колясочником, станет ценным свидетелем, позволяющим собрать компромат не только на генерала Трифонова.

По данным URA.RU, Назим Мусаев фигурировал в уголовном деле Эдуарда Воронина как свидетель. Один из фигурантов сообщал следствию, что через Мусаева до 2015 года проходил конфискат, изъятый УВД Екатеринбурга. При этом сам Мусаев имел свободный вход в кабинет Игоря Трифонова, от которого получал полномочия заниматься реализацией изъятого. Его часть реализовывалась в Тавде, где Мусаев считался смотрящим.

Также известно, что в 2015 году на Мусаева было совершено покушение, в результате которого он оказался в инвалидном кресле. Однако статус инвалида не помешал фигуранту заказать убийство.

Расследованием преступлений, в которых участвовал генерал Трифонов, занимается СУ №4 СКР. Его представитель на звонок корреспондента URA.RU не ответил. В УФСБ, в чьем ведении оперативная работа по этому делу, комментарии пообещали предоставить позже.