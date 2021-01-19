Юлию Навальную уличили в распространении фейка c портретом мужа. Скрин

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Юлия Навальная опубликовала в соцсетях фейковый скрин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жена блогера Алексея Навального Юлия опубликовала в своем instagram-аккаунте фейковую фотографию. На ней ученики якобы вешают на школьную информационную доску портрет Навального вместо портрета президента России Владимира Путина, при этом действие происходит на Украине. На это обратили внимание журналисты портала Ruposters.

Фотография, которую Навальная опубликовала в сторис, является фейком, который в соцсетях распространяет жительница Украины София Федоронько. «Девушка пыталась выдать украинскую школу за учебное заведение в Архангельске», — передает издание. То, что девушка проживает на Украине, указано в геолокациях на ее страницах в соцсетях.

Навальный был задержан в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прилетел из Берлина, где проходил лечение с августа 2020 года, пишет агентство Nation News. Ранее блогер был объявлен в розыск за нарушение условного наказания по делу «Ив Роше». Химкинский суд приговорил Алексея Навального к аресту на 30 суток, пишет RT.

Скрин: Instagram-аккаунт Юлии Навальной

Скрин: Instagram-аккаунт Юлии Навальной
Скрин: twitter-аккаунт Софии Федоронько

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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