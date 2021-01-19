19 января 2021

Минпромторг РФ предложил увеличить утильсбор на машины на 25%

© Служба новостей «URA.RU»
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Ставку утилизационного сбора планируется увеличить до 25 тысяч рублей для легковых машин и до 187,5 тысяч для грузовиков Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ставку утилизационного сбора на легковые автомобили могут увеличить на 25%. С такой инициативой выступил Минпромторг РФ. Соответствующий проект правительственного постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«<…> базовая ставка на легковые машины вырастет с 20 тыс. до 25 тыс. рублей, тяжелых грузовиков и прицепов — со 150 тыс. до 187,5 тыс. рублей», — цитирует ТАСС пояснительную записку. Сроки повышения ставки сбора не уточняются.

Что же касается автомобилей перегоняемых из-за рубежа, то планируется взимать 4500 рублей за новую машину и по 6500 за б/у. Ранее говорилось о том, что правительство планирует увеличить утильсбор в феврале—марте. В последний раз сбор повышали 1 января 2020 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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