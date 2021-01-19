Санкции со стороны США должны использоваться в стратегических целях. Об этом заявила кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен, уточнив, что, если она войдет в команду президента Джо Байдена, то ее сотрудник проведет обзор американской санкционной политики.
«Санкции — критически важный инструмент для обеспечения кибербезопасности и борьбы с различными угрозами. <…> Я попрошу своего заместителя Уолли Адейемо провести всесторонний обзор американской санкционной политики с тем, чтобы они [введенные рестрикции] использовались в стратегических целях и соответствующим образом», — цитирует Йеллен ТАСС.
Будут пересмотрены и сами санкционные программы. Многие из них, введенные экс-президентом Дональдом Трампом против России, Венесуэлы, Ирана, Китая и КНДР, были односторонними, тогда как команда Байдена настаивает на коллективных мерах.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о планах США рассмотреть новые санкции против России. А накануне заявления Йеллен США ввели санкции в отношении российских судов «Фортуна», «Максим Горький», «Сьерра», компаний «КВТ-Рус» и «Рустанкер», которые участвуют в строительстве проекта газопровода «Северный поток — 2».
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