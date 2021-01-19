19 января 2021

Глава ДНР готов повторно провести референдум по Донбассу

© Служба новостей «URA.RU»
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Украина. Славянск. 26.04.2014, пушилин денис
Денис Пушилин заявил, что жители ДНР готовы вновь проголосовать за свою независимость Фото: Валентина Свистунова © URA.RU
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Война на Украине

Жители Донбасса готовы еще раз выбрать независимость от Украины на повторном референдуме. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Мы говорим о готовности республики вновь задействовать механизм прямой демократии <…> мы готовы вновь показать наше стремление к тем идеалам и ценностям, ради защиты которых народ выходил на улицы в 2014 году», — цитируют Пушилина РИА Новости. Так руководство ДНР хочет уведомить мировую общественность о мнении большинства населения Донбасса.

А в случае возвращения спорной территории под контроль Киева донбассовцев ждет ряд непопулярных мер по «деоккупации». Там предполагается провести люстрацию, регион лишится особого статуса, а его жители — избирательных прав.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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