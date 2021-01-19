Глава ДНР готов повторно провести референдум по Донбассу

Жители Донбасса готовы еще раз выбрать независимость от Украины на повторном референдуме. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Мы говорим о готовности республики вновь задействовать механизм прямой демократии <…> мы готовы вновь показать наше стремление к тем идеалам и ценностям, ради защиты которых народ выходил на улицы в 2014 году», — цитируют Пушилина РИА Новости. Так руководство ДНР хочет уведомить мировую общественность о мнении большинства населения Донбасса.
А в случае возвращения спорной территории под контроль Киева донбассовцев ждет ряд непопулярных мер по «деоккупации». Там предполагается провести люстрацию, регион лишится особого статуса, а его жители — избирательных прав.
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