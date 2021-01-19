Ночной снегопад спровоцировал пробки в Челябинске

Пробки в центре Челябинска достигают 7 баллов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из-за снегопада в ночь на 20 января в центре Челябинска образовались пробки. Это привело к многочисленным авариям и опозданиям на работу, рассказали URA.RU водители.

«На проспекте Ленина сразу две аварии: на площади Революции и Детском мире. ДТП в среднем ряду произошли, скорее всего, из-за гололеда и несоблюдения дистанции, но из-за них вынуждены стоять по две-три полосы», — уточнил читатель сайта URA.RU. Пробки в центре Челябинска согласно сервису «Яндекс.Пробки» к 9-30 утра достигали 7 баллов.

В ГИБДД по Челябинску отметили, что 20 января будут сопровождать снегоуборочную технику для ее беспрепятственного проезда. В Госавтоинспекции призвали всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, быть взаимовежливыми, не создавать помех для движения снегоуборочной техники.

Накануне синоптики сайта «Гисметео» обещали до 15 сантиметров осадков. Снегопады будут продолжаться всю оставшуюся неделю.