19 января 2021
18 января 2021

В прокуратуре озвучили средний размер взятки в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, взятка, коррупция, деньги
В Югре за 2020 год было раскрыто 60 преступлений о даче взятки Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Средняя сумма взятки в Югре составляет 388,5 тысячи рублей. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ХМАО, проведя аналитику о состоянии преступности по итогам 2020 года.

«Вскрыто более 60 случаев получения взяток, средняя сумма взятки составила 388,5 тысячи рублей», — говорится в сообщении надзорного ведомства. В прокуратуре также отметили, что в 2020 году в ХМАО увеличилось количество преступлений, их общее число составило почти 21 тысячу.

Самый большой рост зафиксирован по кражам с использованием IT-технологий (на 17,7% — прим. ред.). По-прежнему тяжелой остается ситуация с незаконным оборотом наркотиков. За прошедший год в Югре было выявлено 2,5 тысячи подобных преступлений. «Прокурорами установлены многочисленные факты занижения квалификации преступлений, искажения сведений о лицах, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, а также об иных социально-криминологических характеристиках преступности», — сообщили в прокуратуре ХМАО. За такие действия к дисциплинарной ответственности привлечено больше 400 должностных лиц.

Ранее URA.RU сообщало, что глава МВД России Владимир Колокольцев обозначил перед новым руководителем югорской полиции Дамиром Сатретдиновым круг приоритетных задач. Среди них — борьба с мошенничествами, раскрытие преступлений в сфере ТЭК и ликвидация каналов наркотрафика.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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