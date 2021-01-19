В прокуратуре озвучили средний размер взятки в ХМАО

Средняя сумма взятки в Югре составляет 388,5 тысячи рублей. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ХМАО, проведя аналитику о состоянии преступности по итогам 2020 года.
«Вскрыто более 60 случаев получения взяток, средняя сумма взятки составила 388,5 тысячи рублей», — говорится в сообщении надзорного ведомства. В прокуратуре также отметили, что в 2020 году в ХМАО увеличилось количество преступлений, их общее число составило почти 21 тысячу.
Самый большой рост зафиксирован по кражам с использованием IT-технологий (на 17,7% — прим. ред.). По-прежнему тяжелой остается ситуация с незаконным оборотом наркотиков. За прошедший год в Югре было выявлено 2,5 тысячи подобных преступлений. «Прокурорами установлены многочисленные факты занижения квалификации преступлений, искажения сведений о лицах, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, а также об иных социально-криминологических характеристиках преступности», — сообщили в прокуратуре ХМАО. За такие действия к дисциплинарной ответственности привлечено больше 400 должностных лиц.
Ранее URA.RU сообщало, что глава МВД России Владимир Колокольцев обозначил перед новым руководителем югорской полиции Дамиром Сатретдиновым круг приоритетных задач. Среди них — борьба с мошенничествами, раскрытие преступлений в сфере ТЭК и ликвидация каналов наркотрафика.
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