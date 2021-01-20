Подросток из Кургана покончил с собой в челябинском изоляторе

В Челябинской области 19 января в изоляторе временного содержания (ИВС) покончил с собой 17-летний житель Кургана. Он был задержан сотрудниками УФСБ вместе с напарником за покушение на сбыт наркотического вещества в особо крупном размере. Информацию о смерти подростка подтвердили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области.
«Сотрудниками отдела МВД России по Красноармейскому району в камере изолятора временного содержания обнаружен труп следственно-арестованного, предположительно покончившего жизнь самоубийством. В настоящее время по данному происшествию в ГУ МВД России по Челябинской области проводится служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — заявили URA.RU в пресс-службе полицейского главка региона.
О задержании двух подростков из Кургана 19 января сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области. По их данным, возле деревни Круглое Красноармейского района подозреваемые, подростки в возрасте 16 и 17 лет, приобрели наркотическое средство массой более 950 граммов, которое впоследствии намеревались сбыть.
«Подозреваемые задержаны сотрудниками регионального ФСБ, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере), — указано на сайте следственного управления СКР по Челябинской области.
19 января после суда по мере пресечения, где они были арестованы на два месяца, один из подростков был найден в ИВС без признаков жизни. 20 января их должны были увезти в СИЗО. «По факту смерти проводится проверка», — заявили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области.
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