Молодые политические партии усиливаются перед выборами с помощью уже известных объединений Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» обсудили процедуру объединения и новое название. Информацию об этом подтвердили три источника, близких к администрации президента, и представители двух партийных объединений.

«Основной вариант нового названия — „Справедливая Россия — Патриоты — За правду“», — пишет РБК со ссылкой на источники. Отмечается, что лидер справедливоросов Сергей Миронов против смены наименования. Пока партии не приняли окончательного решения, поэтому не ясно, каким именно будет их название в избирательном бюллетене.

Ранее политтехнолог, близкий к администрации президента, подтвердил в беседе с URA.RU, что идея обновления состава Госдумы с помощью ввода новых партий уже не будет основной. Он заявил, что молодые объединения будут объединяться с парламентскими партиями.