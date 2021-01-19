19 января 2021

Жители ЯНАО стали чаще умирать от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Число инфицированных на Ямале приближается к 35 тысячам Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе скончались два человека с подтвержденным коронавирусом, сообщил региональный оперативный штаб. Цифра стала самой высокой с 11 января, когда власти подтвердили смерть трех пациентов. После этого в течение недели в ЯНАО фиксировали по одному летальному исходу в день.

«В Ноябрьске скончались 78-летняя и 61-летняя женщины», — говорится в сводке оперштаба. С начала пандемии на Ямале умерли 367 человек с подтвержденным коронавирусом. По частоте смертей ЯНАО занимает восьмое место в России — 68,1 случая на 100 тысяч населения.

Также за последние сутки коронавирусом заразились 110 жителей округа. Крупный всплеск произошел в Новом Уренгое, где зафиксировали 23 случая. В Ноябрьске инфекцию диагностировали у 21 человека, в Надымском районе — у 16. В Салехарде заболели всего два горожанина. Всего в ЯНАО подтверждено 34 740 случаев коронавируса, вылечились 29 359 пациентов.

Карантин по коронавирусу в ЯНАО продлится до 1 марта. В округе сохраняются минимальные ограничения и запреты, продолжается третий этап отмены карантина. Последние несколько месяцев ситуация с заражениями в округе постепенно улучшается, число новых случаев идет на спад.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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