В Госдуме объявили об объединении трех партий

Сергей Миронов объявил об объединении трех партий Фото: Василий Колотилов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Глава «Справедливой России» Сергей Миронов на пресс-подходе в Госдуме объявил об объединении его партии с коллегами из партий «За правду» и «Патриотами России». Оно состоится в ближайшее время, сообщили URA.RU в пресс-службе эсеров со ссылкой на своего лидера.

Об объединении трех партий говорилось с конца прошлого года. Миронов подтверждал URA.RU, что ведет переговоры с несколькими партиями. Помимо упомянутых, в их числе были «Родина» и «Партия пенсионеров». «Я считаю, что все левые силы должны объединиться. Но все упирается в формальности и личностные проблемы», — объяснял тогда он.

Источник в СР рассказывал, что администрация президента собирается провести объединительный съезд, чтобы включить в ряды эсеров несколько малых партий. Целью объединения собеседник называл желание «утилизировать небольшие партийные проекты». По данным РБК, это делается по инициативе Кремля, чтобы сохранить четырехпартийный парламент. СР балансирует на грани прохождения в Госдуму. Объединение их с другими партиями, работающими на том же поле, может добавить им прирост голосов. Если же в Госдуму пройдут только «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР, то коммунистам и жириновцам достанется слишком много голосов, что невыгодно власти.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Половину парламента изберут по партийным спискам, оставшиеся 225 депутатов — в одномандатных округах.