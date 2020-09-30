Партии готовы объединиться, чтобы попасть в Госдуму-2021

Малые партии могут объединиться к выборам в Госдуму 2021 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Партии «Справедливая Россия», «Родина», «Партия пенсионеров» и «За правду» готовы объединиться к выборам в Госдуму РФ 2021 года. Лидер «СР» Сергей Миронов подтвердил URA.RU, что лично вел об этом переговоры с коллегами и готов возобновить их в любое время. Инсайдеры агентства подтверждают, что такой вариант обсуждало руководство и других партий. Однако эксперты оценивают этот проект скептически и не верят, что лидеры партий сумеют обуздать свои амбиции.

По данным инсайдеров URA.RU, в объединении в первую очередь заинтересована «Справедливая Россия», ей необходимо усиление, поскольку она рискует не попасть в Госдуму нового созыва. С этой же проблемой эксперты связывают назначение челябинского олигарха Валерия Гартуга руководителем избирательного штаба партии — в надежде, что он приведет спонсоров кампании. С аналогичной проблемой столкнулись и малые партии. Им необходимо преодолеть 3-процентный барьер для получения госфинансирования и набрать более 5% для прохождения в Госдуму.

Сергей Миронов уже неоднократно обсуждал второе объединение «левых» партий под выборы в Госдуму 2021 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Миронов сообщил URA.RU, что вел переговоры об объединении с лидером партии «Родина» Алексеем Журавлевым несколько раз, в последний — в начале 2020-го года. «Мы вели активные переговоры с Алексеем Журавлевым в 2019 году и в начале 2020 года. У нас идеологически близкие партии. Если можно было создавать избирательные блоки, мы бы уже давно с „Родиной“ его создали. Я считаю, что все левые силы должны объединиться — и „СР“, „Родина“, и Партия пенсионеров. Но все упирается в формальности и личностные проблемы», — отметил эсер.

Объединение партий активно обсуждается и в некоторых регионах. «Руководствам областных отделений „Родины“ и Партии пенсионеров поступила установка готовиться к объединению. Пока, видимо, морально. Как оно будет происходить технически — загадка. Никаких иных указаний не было», — рассказал URA.RU собеседник из Челябинска.

Инсайдер из другого региона, попросивший не называть его, подтвердил, что идея об объединении партий обсуждается, но лично он относится к ней скептически. «Что-то готовится. За два дня до выборов было вброшено с разных сторон — в Москве и у нас, — что „пенсионеры“ объединяются с „Родиной“. Как возможных участников союза называли „За правду“. Был даже слух, что это произойдет на базе „Справедливой России“. Логика такова, что все эти партии — левые. Их программы пересекаются, они продвигают патриотизм. Но пока это только разговоры. Конкретных шагов нет», — поделился собеседник.

Владимир Ворожцов категоричен: Партия пенсионеров ни с кем не объединяется Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В большинстве регионов о планах по объединению не слышали. Руководитель челябинской ячейки «Родины» Сергей Смышляев заверил, что по крайней мере на официальном уровне вопрос объединения не обсуждается. «Слухов ходит много. На данный момент официальной информации нет», — подчеркнул уралец. Лидер костромского отделения Партии пенсионеров Валерий Громов также ничего не знает о возможном объединении с «Родиной». «Пока таких переговоров нет», — заверил он. Его калужский коллега Алексей Романов тоже отрицает факт слияния партий. «Мне никаких установок на эту тему не приходило», — сказал он.

Зампред центрального совета Партии пенсионеров Владимир Ворожцов категорически опроверг версию об объединении с другими партиями. «Наша позиция принципиальная: Партия пенсионеров, наученная горьким опытом вхождения в „СР“, не объединяется ни с какими партиями. Мы принимаем бывших членов других партий, идет их большой поток. Они усилят нас. Но никаких объединений не рассматриваем. Мы идем своим путем», — заверил собеседник.

В пресс-службе «Родины» обещали дать комментарий позднее. Телефон Захара Прилепина (лидер партии «За правду») отключен.

Лидер «Родины» Алексей Журавлев уже объединял свою партию в 2006 году с «Родиной» и Российской партией жизни» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Масштабное объединение партий в последний раз происходило в 2006 году. Тогда те же самые «Родина», «Российская партия пенсионеров» и «Российская партия жизни» слились под брендом «Справедливой России». Ее возглавил Сергей Миронов, уроженец Санкт-Петербурга, избранный спикером Совета Федерации РФ по рекомендации президента Владимира Путина. В 2012 году лидеры «Родины» и Партии пенсионеров Алексей Журавлев и Игорь Зотов заявили о разрыве соглашения об объединении, поскольку все руководящие посты заняли представители «Жизни».

На следующих же выборах в Госдуму «СР» получила рекордно низкие 6,22% голосов и всего 23 мандата (по спискам — 16). Малые партии тогда в парламент не прошли. Однако прошедшие нынешней осенью региональные выборы могли их обнадежить. По итогам выборов-2019, в Центризбиркоме объявили, что в разных регионах девять партий преодолели 5-процентный барьер.

Эксперты не верят, что Захар Прилепин и его коллеги смогут обуздать амбиции на лидерство в объединенной партии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент Фонда «Индем» Георгий Сатаров видит только один плюс в случае объединения малых партий. «Если [партии] получили указание сверху, то причина только одна — упростить управляемость ими. Одной партией управлять легче, чем 10 одинаковыми», — объяснил он.

Директор Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов считает, что близкие по идеологии партии должны объединяться, но не верит, что это произойдет из-за амбиций их руководителей на лидерство. «Электоральное поле имеет свою конечную емкость. Партии, по условной идеологии, близки. На мой взгляд, все политические силы, близкие по идеологии, должны объединяться для электорального успеха. Однако у лидеров всех партий есть серьезные амбиции. Это очень серьезное препятствие и максимально усложняет переговорный процесс, даже если решение об объединении будет принято», — резюмировал он.