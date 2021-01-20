Экономист: регионы РФ не справятся сами с последствиями пандемии

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Экономическое состояние регионов зависит от щедрости федерального центра Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Бюджет российских регионов будет напрямую зависеть от Москвы. Таким мнением с URA.RU поделилась директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.

58 из 85 российских регионов завершили прошлый год с дефицитом бюджета. Главной причиной такой тенденции стали пандемия коронавируса и снижение цен на нефть.

«Базовый фактор — масштабы федеральной помощи. Либо наращивать трансферты или держать их на том уровне, что и в 2020 году, а лучше и то и другое», — сказала Зубаревич. Она подчеркнула, что не стоит надеяться на скорое восстановление собственных доходов. Она отметила, что пока не ясно, насколько щедрым будет федеральный бюджет в этом году. Эксперт уверена, что без государственной поддержки регионов, завершивших год с дефицитом, было бы больше.

Экономист Виталий Калугин уверен, что показатель по текущему году вырастет. Он считает, что на дефицит в бюджетах повлияют безработица и недостаток налоговых поступлений на фоне убытков, которые несут бизнесмены, и даже банкротств. Эксперт полагает, что у федерального центра недостаточно денег на помощь, но не исключил, что она будет. По словам экономиста, регионы будут бороться с дефицитом с помощью увеличения областного долга. «Будут выпускаться облигации, будут заниматься деньги в банках», — отметил Калугин.

Госдума утвердила дефицитный бюджет на 2021—2023 годы, передает телеканал 360. Расходы на здравоохранение и борьбу с пандемией пришлось увеличить.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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