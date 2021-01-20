Источник: Сергей Миронов утратит лидерство в СР

Глава СР Сергей Миронов утратит единоличное лидерство после объединения с «За правду» Фото: Василий Колотилов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Партия «Справедливая Россия» прекратит свое существование в прежнем виде, а ее Сергей Миронов утратит единоличное лидерство в структуре. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте. Реорганизация политсилы пройдет после объединения с партиями «За правду» и «Патриоты России».

«После объединения трех партий будет создана новая политическая структура, речь о вливании „За правду“ в СР не идет. Руководители партий исходят из того, что рейтинг лидера эсеров Сергея Миронова ниже рейтинга Захара Прилепина, возглавляющего „За правду“. Миронов безусловно сохранит место в новой структуре, но у него уже не будет единоличного лидерства», — сообщил инсайдер.

По словам источника, новая политсила намерена бороться за второе место с Госдуме на выборах 2021 года. В партии «За правду» агентству подтвердили, что готовы приступить в переговорам. «21 января состоится заседание ЦК, на котором будет принято решение уполномочить лидеров партии вести такие переговоры», — заявили там. Ранее Миронов также анонсировал создание нового союза под рабочим названием «Справедливая Россия — За правду». Объединительный съезд ориентировочно пройдет в феврале.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Половину парламента изберут по партийным спискам, оставшиеся 225 депутатов — в одномандатных округах.