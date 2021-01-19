Лидер пермских «Патриотов России» Андрей Степанов (второй справа) планирует завершить политическую карьеру Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бывший кандидат в губернаторы Пермского края, лидер реготделения «Патриотов России» Андрей Степанов решил завершить свою политическую карьеру. Об этом он рассказал URA.RU, говоря о том, что не готов вступать в «Справедливую Россию» после ее объединения с «Патриотами России» и партией «За правду».

«На сегодняшний день я для себя никакого места в будущей структуре не вижу. Я в „Справедливую Россию“ вступать не намерен», — заявил URA.RU Степанов. Он пояснил, что таким образом одновременно со слиянием партий, вероятно, завершится и его политическая карьера. После этого он намерен сосредоточиться на производственном бизнесе.

Степанов полагает, что после объединения доминировать в новой структуре будут действующие справедливороссы. «Было бы логично предположить, что, если объединение и состоится, оно состоится на платформе „Справедливой России“, а большинство руководящих постов и депутатских мандатов будет разыграно среди тех, кто был и раньше в „Справедливой России“», — уточнил он.

Степанов от «Патриотов России» участвовал в выборах губернатора Пермского края в 2017 году. Тогда он соперничал с Максимом Решетниковым, который в 2020 году стал министром экономразвития РФ. Степанов набрал около 1,5% голосов, Владимир Аликин от «Справедливой России» — 2,8%, Олег Постников от ЛДПР — 3,7%, Ирина Филатова от КПРФ — 7,5%, а Решетников — более 82%. 20 января лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил о слиянии его партии с «Патриотами России» и партией «За правду».