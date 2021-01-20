Жириновский рассказал о Госдуме своей мечты

Владимир Жириновский считает, что на выборы в Госдуму РФ не должны идти 16 партий Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В состав Госдумы РФ в 2021 году должны войти не более двух-трех партий. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя слияние партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России».

«Мы уже давно предлагаем объединить часть партий, чтобы в итоге была 2-3-партийная система», — написал Жириновский в своем telegram-канале. По его словам, на выборы в Госдуму РФ в 2021 году не должны идти 16 партий. Политик отметил, что такая ситуация никого не устраивает.

ЛДПР не войдет в состав этих партий, подчеркнул Жириновский. Он связал это с тем, что объединение не является левой партией. Однако Жириновский отметил, что ЛДПР поддержит объединение левых политических сил, которые будут избраны в Госдуму РФ.

Ранее сообщалось, что партия «Справедливая Россия» прекратит свое существование в прежнем виде. Она объединится с партиями «За правду» и «Патриоты России». Ранее Жириновский рассказал, что может стать президентом Украины, передает телеканал 360.