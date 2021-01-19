В свердловском УФСБ — перестановки после разноса от начальства

В ведомстве чекистов — кадровые замены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

В Свердловском управлении ФСБ перестановки: глава ведомства, генерал-майор Алексей Зиновьев произвел замену руководителей ряда направлений. Об этом URA.RU сообщили два источника в силовых структурах.

«Накануне в управлении прошло совещание, на котором Зиновьев устроил разнос подчиненным», — рассказали собеседники агентства. В результате в управлении началась смена руководителей ряда направлений в деятельности свердловского УФСБ (среди них обычно называют разведку, контрразведку, антинаркотическое направление, отдел «М», работающий по преступлениям полицейских, экстремизм и антитеррор, информационную безопасность).

«Для чекистов в подобных кадровых перестановках нет ничего удивительного. Это нормальный рабочий процесс», — сказал другой силовик. Он отметил, что похожая смена кураторов направлений имела место в 2019 году.

Одна из замен, о которой вскоре станет известно широкой публике, — на позиции руководителя направления по связям с общественностью. Как стало известно URA.RU, Никита Сухих больше не является пресс-секретарем свердловского УСФБ — он ушел на повышение. Имя его сменщика вскоре будет объявлено. В пресс-службе УФСБ по Свердловской области не стали комментировать кадровые перестановки (направлен запрос).

Ранее URA.RU сообщало о нововведении в силовых органах: сотрудников ФСБ внедрят в службы безопасности всех полицейских главков страны. Также, как стало известно агентству, контрразведчики были причастны к разработке операции по задержанию экс-схиигумена Сергия (Романова), а в штурме его монастыря участвовал спецназ ФСБ.