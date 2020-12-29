В этой истории остается много странностей Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Руководящую роль в разработке операции по задержанию отца Сергия (Романова) сыграла ФСБ, а сотрудников Центрального аппарата СКР привлекли, чтобы вывезти отца Сергия как можно дальше от его монастыря. Об этом URA.RU рассказали источники в силовых структурах.

После роликов отца Сергия с резкими высказываниями в адрес руководства страны и РПЦ разработкой экс-священника занялись не только в центре «Э» свердловской полиции, но и в «религиозном отделе» ФСБ. Результатом «мониторинга» стали сперва административные дела (по обвинению в фейках о коронавирусе и в экстремизме), затем — уголовное: об истязании подростков (после расследования Собчак), воспрепятствовании богослужению и самоуправстве.

Но эти дела не позволяли «зацепить» отца Сергия лично — даже по делу об истязаниях детей он шел лишь как свидетель. Когда появился ролик, в котором Серий спрашивал монахинь, готовы ли они умереть, в этом усмотрели новый состав преступления. Но чтобы дать ход делу, нужно было заявление. Его роль выполнило обращение свердловского детского омбудсмена Игоря Морокова в адрес прокуратуры. Сам Мороков заявил URA.RU, что это не было «спланированной акцией», а было «рутинной работой по мониторингу сети и новостных лент».

С подачи ФСБ был подключен центральный аппарат СКР: следователи из Москвы возбудили дело и прилетели в Екатеринбург, чтобы задержать и допросить отца Сергия. Ставку на москвичей сделали отчасти потому, что их свердловские их коллеги дважды не смогли допросить старца. К тому, было важно вывезти его как можно дальше во избежание эксцессов среди адептов.

Один из самых интересных вопросов: почему, если сторонники отца Сергия готовились к обороне, автобусы с бойцами Росгвардии беспрепятственно заехали на его территорию, снеся при этом лишь два шлагбаума? «Росгвардия ехала, зная, что ворота будут открыты», — говорит силовик, уверенный, что сигнал об этом был получен от своих людей среди прихожан.

Впрочем, есть и другая версия. «Келья настоятеля стоит у самого забора, если бы стояла задача забрать его тихо, этого никто бы даже не заметил, — говорит человек, хороший знакомый с системой охраны обители. — Ворота были открыты по воле самого Сергия, который хотел избежать кровопролития».

URA.RU обратилось за комментарием в УФСБ и СУ СКР по Свердловской области. Ответ из ФСБ пока не поступил, в свердловском СК не ответили на сообщение (хотя оно значится в мессенджере прочитанным). Басманный суд Москвы, напомним, арестовал Сергия Романова на два месяца.

Спецназ ФССП, прибывший на днях в монастырь отца Сергия, уткнулся в запертые ворота Фото: пресс служба Екатеринбургской епархии

А это ночью автобусы с бойцами Росгвардии въехали на территорию монастыря почти беспрепятственно Фото: Анна Майорова © URA.RU