Экс-мэра челябинского города отправили в колонию

Экс-мэра Чебаркуля Сергея Ковригина приговорили к 6 годам лишения свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-мэра Чебаркуля Сергея Ковригина 20 января приговорили к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в размере 1 миллион 44 тысячи рублей. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Чебаркульского городского суда.

«Последнее слово подсудимого прозвучало 18 января, после чего судья удалился в совещательную комнату. Сегодня был озвучен приговор: 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, ему предстоит выплатить штраф в размере 1 миллион 44 тысячи рублей. Также ему запрещено занимать аналогичные должности в течение 5 лет», — заявили URA.RU в пресс-службе суда. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован.

Ковригин более года провел под домашним арестом более одного года. Он обвинялся в превышении должностных полномочий, злоупотреблении должностными обязанностями и получении взятки. Своей вины он так и не признал. По версии следствия, он получил деньги от предпринимателя Евгения Бородина за вывод муниципальных сетей водоснабжения и канализации в состав ООО «Чебаркульское предприятие водоснабжения» и ООО «Чебаркульское предприятие канализации». Общаться с прессой экс-мэру запрещено.

Ковригин руководил мэрией Чебаркуля с осени 2015 года. Он был задержан 1 марта 2019 года и отстранен от работы. В отставку он подавать не стал, его полномочия истекли в декабре 2019 года.