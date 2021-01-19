19 января 2021

Тюменцы требуют вернуть деньги, потраченные на проезд в карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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Люди в масках. Тюмень, пассажир, автобус, общественный транспорт, пенсионеры
Пожилые тюменцы не перестали пользоваться общественным транспортом, но делают это за свой счет Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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В Тюменской области жители требуют, чтобы власти вернули доплаты для пенсионеров и хронических больных. Об этом тюменцы пишут в соцсети «ВКонтакте». Из-за блокировки транспортных карт категориям риска приходится тратить на проезд собственные средства.

«Заблокировали билеты, почему не выплачивают компенсацию за проезд? Это нарушение законодательства. Пусть тогда доплачивают неиспользованные суммы к пенсии», — написал один из авторов в группе «Типичная Тюмень» в соцсети «Вконтакте». «С картами перебор. Платное лечение, платные процедуры, проезд еще платный», — пишут подписчики в группе «Типичный Тобольск».

Так тюменцы отреагировали на новость, что для граждан старше 65 лет и людей с хроническим заболеваниями до 28 февраля продлили блокировку транспортных карт. При этом, по словам граждан, ездить на общественном транспорте эти категории меньше не стали. А хронические больные и вовсе не могут оставаться дома — дистанционные больничные им не положены.

Ранее URA.RU писало, что при введении аналогичных ограничений в марте прошлого года категориям риска выплачивали компенсацию. По решению губернатора люди получили по 2000 рублей на покрытие финансовых затрат. Агентство направило запрос в оперативный штаб региона с просьбой прокомментировать, не планируют ли власти вернуть эту меру поддержки, ответ на момент публикации не поступил.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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